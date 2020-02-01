Луганск, , 07:26 — REGNUM За прошедшие сутки украинские боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом 1 февраля сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК.

Обстрел территории ЛНР велся из населенного пункта Крымское по населенному пункту Пришиб. Боевики ВСУ выпустили 12 мин из минометов калибром 82 мм и совершили 20 выстрелов из БМП-2.

В данный момент информации о разрушениях инфраструктуры и пострадавших нет.

ИА REGNUM напоминает, за предыдущие сутки украинские боевики дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию республики из минометов калибром 120 и 82 мм. В результате нарушения режима прекращения огня были ранены два мирных жителя.

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Отметим также, что согласно докладу представителя главы пресс-службы Управления Народной Милиции Луганской Народной Республики от 31 января 2020 года, количество преступлений боевиков ВСУ в так называемой зоне ООС за пять месяцев (с сентября 2019 года по январь 2020 года) выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,5 тысячи. Более всего распространены случаи преступлений, связанных с употреблением наркотических веществ. А также участились случаи неуставных отношений из-за употребления алкоголя.

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