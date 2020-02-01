Чита, , 07:21 — REGNUM Единственный на территории Забайкальского края гражданин Китая с выявленным коронавирусом идёт на поправку. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщила пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапау.

По её словам, с данным больным в тесном контакте находились только два человека, которые также изолированы и находятся под наблюдением медицинского персонала.

«На сегодняшний день больной уже находится в стадии «реконвалесценции» (выздоравливает)», — сказала Светлана Лапа. Она также пояснила, что инфекция, с которой пришлось столкнуться, является воздушно-капельной, и комплекс мероприятий во многом схож.

«Здесь у Забайкальского края есть достаточно существенный опыт», — отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, госпитализированный гражданин КНР был выявлен сразу после пересечения границы РФ и КНР. Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в Китае и продолжительное время нахождения его в провинции Внутренняя Монголия и других провинциях КНР, где регистрировались случаи заражения вирусом, специалистами управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю был произведен забор анализов, а мужчина был сразу помещен в специальную боксированную палату с признаками заболевания.

Коронавирус был подтверждён в Государственном научной центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

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