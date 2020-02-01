Екатеринбург, , 06:52 — REGNUM В Екатеринбурге горит неэксплуатируемое четырехэтажное здание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть 1 февраля в 03:30 по местному времени. Прибывшие на место возгорания расчёты обнаружили, что на улице Стахановской горит 4-этажное неэксплуатируемое строение. Огонь, распространению которого способствовали пустотные деревянные перекрытия здания, охватил стены и перекрытия на площади 500 квадратных метров.

В настоящее время пожарные борются с распространением огня на большую площадь.

В ликвидации пожара задействованы 67 человек и 19 единиц спецтехники. О пострадавших не сообщается.