Фукусима , Япония, , 06:47 — REGNUM В результате крушения полицейского вертолета в префектуре Фукусима в Японии пострадали семеро человек, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление полиции.

Сообщается, что на борту воздушного судна находились пятеро полицейских и двое медработников. Они перевозили сердце, необходимое для трансплантации. В результате падения вертолета пострадали семеро человек, один из них получил серьезные травмы. Врачи утверждают, что их жизнь вне опасности. Причины падения вертолета пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в японской префектуре Фукусима потерпел крушение полицейский вертолет. Тогда подробностей произошедшего не сообщалось.

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