Екатеринбург, , 06:43 — REGNUM В Екатеринбурге владелец одного из кафе заявил о противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов. Якобы они ворвались в заведение и избили его самого и посетителей, пишут местные СМИ.

Кафе находится на улице Щорса. Инцидент произошёл ночью 18 января. Как пишет Е1.ru, скрутили и уложили на пол не только посетителей заведения, но и хозяина.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу журналистам пояснили, что в тот период силовики проводили рейд. При этом добавили, что заявлений об избиениях не поступало.

Начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавляет, что пока выводы делать рано. Идёт проверка, которая и установит все обстоятельства произошедшего.