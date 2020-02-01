Палм-Бич, США, , 06:36 — REGNUM Оперная певица, ворвавшаяся 31 января на машине в закрытую зону у поместья президента США Дональда Трампа во Флориде, была арестована властями. Об этом сообщает газета The Palm Beach Post.

Задержанная Ханна Ремхилд является оперной певицей, приехавшей во Флориду из штата Коннектикут для выступления. Предполагается, что ей могут предъявить обвинения, имеющие отношения к терроризму.

Инцидент со стрельбой у поместья президента произошёл после того, как на Ремхилд, танцевавшую на крыше собственного автомобиля, обратили внимание полицейские и попытались с ней поговорить. Экстравагантная оперная дива попыталась скрыться от полиции и на большой скорости проехала через оба контрольно-пропускных пункта на подъезде к Мар-а-Лаго.

После стрельбы женщина развернулась и уехала к придорожной гостинице, где её задержали. В результате стрельбы, открытой полицейскими и сотрудниками спецслужбы, никто не пострадал. Вторую женщину, находившуюся в автомобиле задерживать не стали.

Предполагается, что Ремхилд могла не знать про поместье Трампа, которого во время происшествия в Мар-а-Лаго не было.

Как сообщало ИА REGNUM, шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшо заявил, что несанкционированный проезд на внедорожнике к резиденции американского президента Дональда Трампа не был попыткой теракта.

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