Чита, , 05:16 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали некоторые подробности о заболевшем коронавирусом о гражданине Китая, которого уже поместили в специальную боксированную палату с признаками заболевания. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, больной (заболевание протекает в легкой форме) был госпитализирован сразу после пересечения границы и ззабора анализов.

«Заболевание подтверждено лабораторными исследованиями в Государственном научной центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, госпитализированному назначено дополнительное лечение. Изоляция пациента продолжается с учетом всех необходимых требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Лица из близкого контакта также госпитализированы», — пояснили забайкальские чиновники.

По данным медиков, на сегодня состояние госпитализированного гражданина КНР удовлетворительное. Его заболевание протекает в легкой клинической форме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в России официально зафиксированы два случая заболевания новым китайским коронавирусом 2019-nCoV. Помимо Забайкальского края больного кражданина Китая выявили в Тюменской области.

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