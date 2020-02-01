ш. Флорида, , 05:03 — REGNUM Несанкционированный проезд на внедорожнике к резиденции американского президента Дональда Трампа не был попыткой теракта, заявил 31 января шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшо. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Они не террористы. Это люди, которые безрассудно ехали на машине», — сказал представитель полиции.

Брэдшо подчеркнул, что «никакого намерения (прорваться в резиденцию) не было» и добавил, что «эта дорога никуда больше не ведёт».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что охране резиденции Мар-а-Лаго во Флориде пришлось открыть огонь, чтобы остановить внедорожник. Были задержаны два человека, находившиеся в автомобиле.

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