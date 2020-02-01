Иерусалим, , 04:17 — REGNUM Удар по объектам ХАМАС в секторе Газа стал ответной реакцией на обстрелы территории еврейского государства, говорится 1 февраля в сообщении Армии обороны Израиля на официальной странице в Twitter.

«Ракеты, минометные снаряды и шары со взрывчаткой запускались с территории сектора Газа по Израилю сегодня, — объяснили израильские военные. — В ответ наши истребители поразили террористические объекты ХАМАС в секторе Газа».

Отмечается, что Армия обороны Израиля будет и впредь пресекать попытки причинить вред подобными нападениями. Напомним, израильская армия заявила об атаке со сторона Газы 31 января.

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