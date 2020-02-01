Фукусима , Япония, , 04:11 — REGNUM Полицейский вертолет разбился в японской префектуре Фукусима, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление местных властей.

Агентство не привело подробностей произошедшего, однако телеканал NHK отмечает, что на борту воздушного судна могли находиться семь человек. На месте происшествия работают спасатели. Других подробностей инцидента пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января военный вертолет разбился в Хорватии. Вертолет потерпел крушение во время тренировочного полета у острова Зларин.

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