Красноярск, , 04:00 — REGNUM В течение 2019 года на территории Красноярского края было выявлено 2 096 иностранных граждан, находящихся на территории России незаконно. Об этом 31 января сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Всего в течение года для выявления нарушителей миграционного законодательства было проведено 8 767 оперативно-профилактических мероприятий, по итогом которого зафиксировано 11 099 административных правонарушений.

Из установленных 2 096 нарушителей, в отношении 1 792 суды приняли решения об их административном выдворении за пределы России. 53 иностранца, уклонившиеся от выезда после аннулирования документов на право проживания в России, были депортированы.