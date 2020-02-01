Красноярск, , 03:51 — REGNUM Возбуждения уголовных дел в отношении людей, мошеннически продававших пенсионерам очень дорогие фильтры для очистки воды, добилась прокуратура в Красноярске. Об этом 31 января сообщает пресс-служба Прокуратуры Красноярского края.

По данным прокуратуры, неустановленные лица, орудовавшие на территории Кировского района Красноярска в 2019 году, приходили на квартиры пенсионеров и обманным путём, представляясь им сотрудниками «водоканала» с удостоверениями, навязывали установку дорогих фильтров для очистки воды по завышенной стоимости. При этом, пенсионерам обещалось, что социальные службы компенсируют часть стоимости, которая и так в их случае якобы сильно снижена. Ущерб в каждом случае составил более 10 тысяч рублей.

В полицию поступили обращения по четырём таким случаям, но она отказала в возбуждении уголовных дел. Прокуратура Кировского района Красноярска проверила материалы полиции и признала эти отказы незаконными.

По результатам проверки полицией были возбуждены по этим случаям четыре уголовных дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», которые контролируются прокуратурой района.