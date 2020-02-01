Петропавловск-Камчатский, , 03:13 — REGNUM Штормовое предупреждение в акватории Берингова моря объявило управление МЧС РФ по Камчатскому краю.

«Опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые в момент прохождения данного опасного явления находятся в море и не укрыты в бухтах», — сообщает ведомство.

Отмечается, что штормовое предупреждение объявлено лишь в Алеутском муниципальном районе Камчатки. Шторм накроет акваторию Берингова моря 2 февраля и продлится до 4 февраля. Руководителей судоходных компаний призвали принять необходимые меры предосторожности.