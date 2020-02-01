Пекин, , 02:37 — REGNUM Количество заболевших в КНР пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, превысило 11,1 тыс. человек, умерли 258 человек. Об этом 1 февраля сообщает портал «Ванъи» со ссылкой на данные региональных властей.

По данным на утро субботы, печальное лидерство по количеству заболевших остаётся за центральной китайской провинцией Хубэй и её административным центром — городом Ухань, являющимся эпицентром нового заболевания (более 7,1 тыс. заразившихся и 249 умерших). За ними идут провинции Чжэцзян (537 заразившихся), Гуандун (436 заболевших) и Хэнань (350 инфицированных, двое умерло).

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января количество заболевших в КНР пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, превысило 9,8 тысячи человек при 213 летальных случаях.

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