Рига, , 00:03 — REGNUM Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с распространением ложной информации о наличие в Латвии пациента инфицированного короновирусом, написал портал LSM.

Видео с информацией о том, что в клинической больнице Страдыня находится пациент у которого диагностирован короновирус в социальной сети фейсбук опубликовал Ник Эндзиньш. После чего в полицию обратилось Министерство зравоохранения с просьбой оценить: является ли это лживое сообщение попыткой спровоцировать панику в обществе и наскольо оно соответствует закону? Ник Эндзиньш уже был осуждён иза хулиганство в связи с распространением заведомо ложной информации на своём портале новостей. Одновременно с этим Министерство здравоохранения Латвии рекомендует всем возвратившимся из Китая пройти дома 14 дневный карантин.