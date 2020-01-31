Берн, , 23:57 — REGNUM Швейцарский почтовый сервис ProtonMail подтвердил информацию о том, что многочисленные письма о «минировании» различных объектов на территории Российской Федерации рассылались злоумышленниками с аккаунтов в его системе. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба администрации сервиса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба безопасности и Роскомнадзор 29 января сообщили о блокировке почтового сервиса Protonmail.com (Швейцария) из-за того, что посредством именно этого сервиса рассылались многочисленные письма о «минировании» тех или иных объектов в России.

Установлено, что почтовый сервис использовался этими «минерами» в 2019 году, а также в начале 2020 года.

При этом Роскомнадзор неоднократно посылал в компанию запросы о предоставлении сведений о личностях злоумышленников, однако ProtonMail реагировал категорическим отказом.

«Собственное расследование ProtonMail подтвердило, что угрозы о «минировании» были отправлены через сервис компании. Все аккаунты, задействованные в рассылке, были идентифицированы и навсегда отключены», — сообщили в компании.

Также в компании отметили, что та информация, которая сохранилась о пользователях-злоумышленниках может быть передана российским властям после получения официального запроса через федеральную полицию Швейцарии.