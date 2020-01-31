Санкт-Петербург, , 23:27 — REGNUM Получившая осколочные ранения в зоне «Идлиб» корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни доставлена в Россию для лечения, сообщают 31 января неофициальные интернет-ресурсы, освещающие события в Сирии.

Девушка доставлена самолётом Минобороны РФ с авиабазы Хмеймим в клинику при Военно-медицинской Академии в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в освобождённом от джихадистов сирийском городе Маарат ан-Нууман корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни получила тяжелое ранение в голову от взрыва самодельной мины, оставленной боевиками.

Журналистка получила осколочные ранения лица и челюсти. Местные сирийские, а затем российские военные медики оказали ей первичную врачебную помощь.

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