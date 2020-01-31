Териберка, , 23:57 — REGNUM На помощь к замерзающей в сломанном автобусе группе туристов выехали сотрудники МЧС в Мурманской области. Об этом 31 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о терпящих бедствие туристах поступила от единой дежурно-диспетчерской службы Кольского района. Группа из 12 человек ехала в населённый пункт Териберку, где ежегодно проводится Арктический фестиваль.

В пути у туристов сломался автобус, в настоящее время они находятся на трассе в 20 км от Териберки. Сейчас в районе стоит морозная погода, температура воздуха понизилась до — 15 градусов.

Уточняется, что дорога в Териберку была закрыта вечером 31 января из-за сильного ветра и плохой видимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Мурманской области, в котором погибли четыре человека.

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