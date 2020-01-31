Москва, , 23:05 — REGNUM В Российской Федерации официально зафиксированы два случая заболевания новым китайским коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сегодня, 31 января, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам. двое заболевших — граждане Китая. Их выявили на территории Забайкальского края и Тюменской области.

«Я бы хотела проинформировать вас, что службами Роспотребнадзора на территории Российской Федерации выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса в Забайкальском крае и в Тюменской области. Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, и им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая», — сказала Голикова.

Состояние двоих заболевших оценивается как удовлетворительное. Заболевание, по всей видимости, протекает в легкой форме. Все. с кем контактировали заболевшие граждане Китая также обследуются.

Уточняется, что в Тюмени коронавирус ыл обнаружен у студентки, которая после китайского Нового года вернулась в Россию.

В Забайкальском крае госпитализировали отца и дочь, которые также недавно побывали в Китае. У одного из них диагностирован коронавирус.