Богота, , 22:56 — REGNUM Аварийную посадку совершил пассажирский самолёт авиакомпании Avianca в аэропорту колумбийского города Барранкилья на севере страны. Об этом 31 января сообщает пресс-служба управления гражданской авиации Колумбии.

Инцидент произошёл около 08:30 по местному времени (16:30 мск). Экипаж авиалайнера, следовавшего по маршруту Богота — Санта-Марта, сообщил диспетчерам о чрезвычайной ситуации и запросил экстренную посадку в аэропорту Барранкильи.

По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал отказ турбины. Самолёт благополучно приземлился в аэропорту, пострадавших нет. На борту лайнера находилось 124 пассажира.

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