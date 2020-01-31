Москва, , 21:37 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по факту обрушения кровли спортивно-концертного комплекса «Петербургский», сообщили 31 января в пресс-службе ведомства.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что место происшествия в настоящее время осматривают сотрудники Главного следственного управления по Санкт-Петербургу. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего, следователями опрашиваются свидетели, изымается необходимая документация.

По распоряжению Александра Бастрыкина на место также направлены следователи-криминалисты центрального аппарата Следственного комитета.

Напомним, днём 31 января в Санкт-Петербурге рабочий погиб в результате обрушения крыши при демонтаже неэксплуатируемого и подлежащего сносу СКК «Петербургский».

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