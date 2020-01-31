Токио, , 21:09 — REGNUM В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сегодня, 31 января, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 17:07 по времени UTC (20:07 по московскому времени). Эпицентр землетрясения находился в шести километрах к западу от города Усику в префектуре Ибараки, что недалеко от Токио. Очаг толчков залегал на глубине 69,7 километра.

На данный момент информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами властями не объявлялась.