Мценск, Орловская область, , 20:57 — REGNUM Представители консульства Турецкой Республики в России выехали в Орловскую область, где несколько турецких граждан пострадали при взрыве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства 31 января по итогам заседания комиссии, созданной после ЧП.

В правительстве региона подтвердили, что в числе погибших и пострадавших есть граждане Турции, однако число их не называется. Известно, что раненые проходят лечение в Мценской райбольнице, а также в областной больнице.

На данный момент, сообщили власти, устанавливается контакт с семьями погибших и пострадавших рабочих. К пострадавшим иностранным гражданам выехали представители консульства Турецкой Республики в России.

По поручению губернатора Орловской области до 5 февраля департамент соцзащиты должен принять меры по оказанию материальной поддержки и социально-психологической помощи семьям пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 января в городе Мценске Орловской области в результате взрыва погибли пять человек, трое ранены. Взрыв произошёл в здании местного предприятия в момент наладки оборудования. Возбуждено уголовное дело.