Рим, , 20:47 — REGNUM Самолет с гражданами Италии, находящимися в китайском Ухане, прибудет в римский аэропорт «Фьюмичино» утром 3 февраля, заявил в пятницу, 31 января, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

По имеющимся данным, в Ухане находятся около 70 граждан Италии, и 60 из них выразили желание вернуться на родину.

Как сообщалось ранее, 31 января власти Италии ввели в стране режим чрезвычайной ситуации после двух подтвержденных случаев коронавируса — у туристов из КНР. На профилактические мероприятия выделены 5 млн евро. Авиасообщение с Китаем остановлено.