Рим, 31 января 2020, 20:22 — REGNUM Власти Италии после двух подтвержденных случаев коронавируса не намерены полностью закрывать порты страны, заявила журналистам в пятницу, 31 января, министр инфраструктуры и транспорта Паола Де Микели.
Усиленного контроля вполне достаточно, полагает она.
Как сообщалось ранее, 31 января власти Италии ввели режим ЧС после подтверждения двух случаев коронавируса — у туристов из КНР. На профилактические мероприятия выделено 5 млн евро. Авиасообщение с Китаем остановлено.