Нефтеюганск, Югра, , 20:20 — REGNUM В Югре обсуждают видео девушки из Нефтеюганска, пожелавшей смерти ребёнку, который громко плакал в бассейне. Её пост в Instagram, где она, закатывая глаза спрашивает, «сколько дают, если утопить его», стал вирусным.

Кроме того, выяснилось, что девушка сделала запись в момент, когда в бассейне Нефтеюганска велись реабилитационные занятия для детей-инвалидов. Но узнав об этом, новоявленная «инстадива» заявила, мол, «…меньше курите, бухайте, сношайтесь с кем попало и тогда не будете инвалидов рожать…».

Не только жители Югры, но и всей России осудили содержание поста и якобы гламурную подачу себя его автора. Не мог остаться равнодушным и Эдуард Исаков, который представляет в Совете Федерации Югру. По его признанию, после просмотра видео девушки из бассейна Нефтеюганска он испытал шок и возмущение.

» Насколько я понял, Диана (так зовут «инстадиву» — прим. ИА REGNUM) приехала в Югру из Ставрополя навестить мать, и, очевидно, она не в курсе, что у нас так не принято, да и вообще так непринято относится к людям с инвалидностью во всём цивилизованном мире! Диана позиционирует себя в «Инстаграмме» и «ВК» как утончённую особу, эстетку, пишет стихи, следит за собой, но её отношение к людям даёт ясное представление об уродстве её души», — сделал вывод Эдуард Исаков.

Сенатор Исаков отметил, что одна из мам, которая находилась в тот день в бассейне подала в местную прокуратуру заявление на Диану и её мать.