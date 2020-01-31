Бари, Италия, , 20:17 — REGNUM Двое бывших руководителей «Народного банка Бари» были арестованы в пятницу, 31 января.

Арестованы экс-глава учреждения Марко Якобини, а также его сын и заместитель Джанлука Якобини. В прокуратуре полагают, что, оставаясь на свободе, они могут препятствовать работе следствия.

Уголовные производства по жалобам вкладчиков обанкротившегося банка были открыты в декабре 2019 года. Следователи подозревают руководителей учреждения в мошенничестве. На спасение банка было выделено 500 млн евро.

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