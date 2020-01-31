Сургут, Югра, , 19:46 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) задержаны семь подозреваемых в вымогательствах и мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Установлено, что злоумышленники опоили алкоголем с фармпрепаратами одинокого неработающего 43-летнего жителя Сургута, и вывезли его на автомобиле в Карачаево-Черкесию.

По словам потерпевшего, его и там продолжали опаивать спиртным до невменяемости. Выяснилось, что в это время члены группы, используя фиктивную доверенность, оформили на третье лицо право на распоряжение квартирой сургутянина стоимостью 2,3 млн рублей. Квартиру затем приобрела семья в ипотеку. Сейчас на это жильё наложен запрет на совершение регистрационных действий.

Помимо этого, те же лица, по версии следствия, в августе 2019 года создали вымышленную конфликтную ситуацию с 33-летним гражданином около дома по ул. Студенческая в Сургуте. В качестве последствий конфликта злоумышленники вымогали у гражданина 300 тысяч рублей, а также требовали передать все документы на его квартиру. Такой же трюк они проделали с 34-летним сургутянином, который попытался от них откупиться за 100 тыс. рублей. Житель Сургута 29-ти лет, попав в ловушку, устроенную злоумышленниками, не мог найти требуемых с него 300 тыс. рублей, тогда ему предложили обворовать предприятие, на котором от трудился.

Помимо этого с заявлениями о вымогательстве денег теми же лицами, обратились в полицию ещё два жителя города, которых заставляли расстаться с автомобилями. Данные потерпевшие, опасаясь за свою жизнь и здоровье, отдали 100 тысяч рублей.

По вышеуказанным фактам были возбуждены возбуждено одно уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и шесть уголовных дел по ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Все вышеуказанные лица задержаны. Общая сумма ущерба, нанесённого потерпевшим, оценивается в 3 млн рублей.

В ходе обысков у них были изъяты предмет, похожий на револьвер, сотовые телефоны, сим-карты, три автомашины немецкого производства.