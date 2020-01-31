Кабул, 31 января 2020, 19:40 — REGNUM Два человека стали жертвами взрыва в столице Афганистана 31 января, передаёт Tolo News.
Как уточнили в полиции, люди погибли в результате взрыва кустарно изготовленной бомбы.
Напомним, в Афганистане практически ежедневно происходят теракты или вооружённые нападения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на афганских силовиков.
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