Пятигорск, Ставропольский край, , 19:50 — REGNUM Уголовное дело по факту халатности, приведшей к гибели ребёнка, завели следователи в городе Пятигорске Ставропольского края. Об этом 31 января сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Несчастный случай произошёл 28 января в лицее №15 Пятигорска. По данным следствия, 11-летний ребёнок, спускаясь по лестнице с третьего этажа, упал на лестничную клетку второго этажа и получил травмы, от которых через три дня скончался в больнице.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности гибель ребёнка. Согласно основной версии следствия, смерть ребёнка произошла из-за недостаточного обеспечения должностными лицами в школе присмотра за обучающимися.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по делу, опрашиваются свидетели произошедшего, изучается служебная документация образовательного учреждения, назначены судебные экспертизы, исследуется круг общения, условия жизни и воспитания мальчика.

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