Москва, , 19:13 — REGNUM В Москве заключён под стражу заместитель начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс ГУУР МВД России Евгений Кузин. Соответствующее решение было принято в Пресненском районном суде столицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе.

Сотрудник правоохранительных органов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

«В отношении указанного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта 2020 года», — отметили в пресс-службе Пресненского районного суда столицы.

Читайте ранее в этом сюжете: Высокопоставленный полицейский задержан в Москве по делу о взятке