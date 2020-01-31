Москва, , 19:05 — REGNUM Сразу два ДТП произошло на трассе А-113 в Троицком и Новомосковском округах Москвы. Об этом 31 января сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по городу.

В первой аварии, которая произошла на 22-м километре автотрассы, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся ещё с двумя легковыми автомобилями. Недалеко от первого места ДТП произошла вторая авария, грузовой автомобиль съехал с проезжей части в кювет и перевернулся.

Пострадавшие в обеих авариях были госпитализированы в одну из московских больниц. Их состояние не уточняется. Свидетелями ДТП оказались бойцы Росгвардии. которые оказали пострадавшим первую помощь и вызвали сотрудников экстренных служб к месту ДТП.

В пресс-службе УГИБДД по Москве официального подтверждения информации о двух ДТП журналистами получено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрослом и ребёнке, которые были сбиты водителем легкового автомобиля на пешеходном переходе в Москве.

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