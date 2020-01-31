Мурманск, , 18:51 — REGNUM Пять китайских туристов госпитализировали в инфекционное отделение Мурманской областной больницы с симптомами ОРВИ, сообщает СеверПост.

«Одному проводится лабораторное исследование на наличие коронавируса. Люди, контактировавшие с заболевшими туристами, осмотрены сотрудниками неотложной помощи поликлиники и скорой медицинской помощи. Все здоровы», — сообщил агентству источник в больнице.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, по данным на 31 января в Мурманской области заболевших коронавирусной инфекцией не выявлено.

«В Оленегорске лабораторно подтверждено заболевание гриппом одного гражданина КНР, еще пять туристов одной группы находятся в Мурманске в инфекционном отделении областной больницы с диагнозом ОРВИ, состояние стабильное. Лабораторное исследование на наличие коронавируса показало отрицательный результат. Люди, контактировавшие с заболевшими ОРВИ и гриппом туристами, осмотрены сотрудниками неотложной помощи поликлиники и скорой медицинской помощи. Все здоровы», — рассказали в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 31 января, жертвами китайского коронавируса стали уже более 200 человек, количество официально подтверждённых случаев заболевания приблизилось к десяти тысячам.