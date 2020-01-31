Москва, , 18:50 — REGNUM Высокопоставленный сотрудник полиции из главного управления уголовного розыска МВД РФ Евгений Кузин задержан в Москве по делу о взятке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

По словам представителя суда, полицейскому на данный момент избирают меру пресечения. Сторона обвинения ходатайствует об аресте силовика.

Также в деле проходит пенсионер Игорь Фролов, которого обвиняют по части 4 статьи 291.1 (Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Пенсионеру уже избрали меру пресечения в виде заключения под страду до 29 марта 2020 года.

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