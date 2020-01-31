Орел, , 18:30 — REGNUM Следователями изъята документация на ООО «Завод профессионального оборудования» в связи со взрывом в Мценске. Также проводятся допросы руководства и сотрудников предприятия, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону

«В настоящее время следователями на заводе изъята необходимая документация, производятся допросы руководства и сотрудников предприятия, устанавливаются личности всех погибших и пострадавших, принимаются меры для оказания психологической и иной помощи родственникам погибших», — сообщили в пресс-службе.

В СКР также сообщили, что в рамках первоначальных следственных действий предварительно установлено, что причиной ЧП стал хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов.

На месте ЧП продолжает работу следственно-оперативная группа — в неё вошли наиболее опытные следователи, возглавляет группу руководитель регионального ведомства Анатолий Щуров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 10:00 31 декабря в Мценске в производственном помещении ООО «ЗПО» при наладке оборудования произошёл взрыв. Пятеро человек погибли, трое получили ранения, среди погибших и пострадавших есть граждане Турции.