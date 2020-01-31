Тюмень, , 18:23 — REGNUM В Тюменской области в 2019 году по сравнению с предыдущим зарегистрировано на 3,9% больше преступлений. А именно 26 648, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Рост преступности произошёл в 13 муниципалитетах, снижение — в 10. В структуре преступлений кражи составляют 34,9%, мошенничества — 12,8%, незаконный оборот наркотиков — 9,1%. На 26,3% увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений.

Отмечается рост взяточничества на 30%, а число экономических преступлений, наоборот, уменьшилось на 4,1%.

Кроме того, в Тюменской области стало меньше преступников, которые совершают противоправные деяния в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.