Санкт-Петербург, , 18:24 — REGNUM Буйный пассажир, отказавшийся платить за проезд, напал на сотрудников Петербургского метрополитена на первой («красной») ветке. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

Нападение произошло в вестибюле станции метро «Площадь Восстания» около 17:30 мск. Молодой человек напал на сотрудников метрополитена.

«Все началось из-за того, что он не заплатил за проезд вроде бы. У одного из сотрудников сломана нога», — сообщает один из очевидцев.

Официальной информации об этом ЧП пока нет.