Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM Незначительное отслоение штукатурки от стены доходного дома великого князя Петра Николаевича в Петроградском районе очевидцы приняли за обрушение и вызвали спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение об «обрушении» на пульт дежурного поступило около 18 часов. Как сообщал очевидец, здание на Большой Посадской, 9/5, начало рушиться. На место незамедлительно выехали спасатели.

Однако, к счастью, тревога оказалась чрезмерной.

«Произошло незначительное отслоение штукатурки наружной стены. Угрозы нет», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС.

Напомним, вечером 31 января десятки сотрудников МЧС работают на проспекте Юрия Гагарина в Московском районе, где произошло масштабное обрушение здания СКК «Петербургский». При этом ЧП, по предварительным данным, погиб один человек.