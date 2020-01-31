Ростов-на-Дону, , 18:03 — REGNUM В Ростове-на-Дону у предпринимателя изъяли свыше 30 тыс. литров стеклоомывающей жидкости с метанолом. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 31 января.

Мужчина производил и хранил опасную «незамерзайку» для последующей продажи. Правоохранители обнаружили «более 6 тыс. бутылок объемом 5 литров каждая». В составе жидкости был обнаружен метиловый спирт.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Незаконный оборот товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности» продолжается.