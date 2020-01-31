Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу опровергли сообщения одного из Telegram-каналов о взрыве у станции метро «Владимирская» в Северной столице, при котором якобы есть пострадавшие.

«Станция метро «Владимирская» работает в штатном режиме. Информация о взрыве не соответствует действительности», — заявили в ГУ МЧС.

В Петербургском метрополитене также отметили, что подземка работает в нормальном режиме.

«Все станции метрополитена работают в обычном режиме и в полном объеме», — отметили в пресс-службе метро.

В тоже время очевидцы в соцсетях слышали звуки сирен в районе «Владимирской».

"Пожарные у «Владимирской», Кузнечный (переулок) перекрыт. В метро тихо, только поднялась, а наверху суета, с носилками бегают. Люки открывают пожарные», — пишут очевидцы.