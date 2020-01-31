Берлин, , 17:42 — REGNUM Немецкие ученые планируют разработать вакцину против нового коронавируса 2019-nCoV в течение нескольких месяцев. Об этом сегодня, 31 января, заявила министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек.

Напомним, что вспышка нового коронавируса была зарегистрирована в Китае в самом конце 2019 года в одном из промышленных центров страны — городе Ухане.

На сегодняшний день власти Китая подтверждают 9811 случаев заражения коронавирусом. Погибли 213 человек, вылечились — 211. На подозрении — 15 238 человек.