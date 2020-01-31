Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM При обрушении здания СКК в Петербурге погиб только один человек, остальные участники демонтажа спортивно-концертного комплекса спаслись, сейчас их опрашивают сотрудники правоохранительных органов.

СКК Петербургский после обрушения Дарья Драй © ИА REGNUM

Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, генерал-лейтенант Алексей Аникин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Аникина, информация об обрушении поступила в МЧС в 15:02 31 января.

«В результате обрушения на настоящий момент обнаружено тело погибшего работника. Остальные члены бригады, которые проводили плановые работы по снятию кровли, они все живы. С ними сейчас работают представители следственных органов», — заявил Аникин.

На данный момент на месте обрушения в Московском районе Петербурга работают 40 единиц техники и 138 человек личного состава.

«Продолжаем работы по извлечению тела из-под завалов. Мы завершим работы в течение двух часов», — добавил начальник ГУ МЧС.

Он подчеркнул, что демонтаж кровли был «плановым».

"Всё было запланировано, поэтому лишних людей непосредственно на месте нет — только та бригада, которая непосредственно выполняла работы по пропилу, резке металлических конструкций», — уточнил Аникин.

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