Тюмень, , 17:36 — REGNUM В Тюмени состояние госпитализированной с коронавирусной инфекцией студентки местного индустриального университета, гражданки Китайской народной республики, протекает в лёгкой клинической форме, её состояние удовлетворительное, жалоб нет. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Заболевание подтверждено лабораторными исследованиями в Государственном научной центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, информирует ведомство.

Отмечается, что лица из близкого контакта также госпитализированы. Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением.

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