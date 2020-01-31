Москва, , 17:47 — REGNUM Пассажирка рейса Симферополь-Москва Антонина Полодиянцева, сообщившая о том, что на борту самолёта может находиться взрывное устройство, объяснила свой поступок. Видео с признанием женщины размещено в Telegram-канале LIFE SHOT.

Женщина рассказала, что сообщить о ложной угрозе её побудил страх перед полётами.

«Я просто плохо полёт переношу, сознание теряю. Поэтому произошла такая ситуация», — заявила она.

Пассажирка рейса пояснила, что на тот момент не осознавала, что делала. Однако перед вылетом была трезвой — не употребляла алкоголь или психотропные препараты.

«Когда заходу в самолёт, всегда говорю, чтобы при посадке дали нашатырный спирт», — отметила Полодиянцева.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января одна из пассажирок самолёта в «Домодедово» сообщила об угрозе взрыва.

Читайте ранее в этом сюжете: S7: пассажирка рейса Симферополь – Москва заявила о взрывном устройстве