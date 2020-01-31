Вашингтон, , 18:10 — REGNUM Койот напал на лыжницу и укусил ей руку и голову на территории национального заповедника Йеллоустоун в США. Об этом 31 января сообщает Montara Public Radio.

Инцидент произошёл 28 января 43-летняя женщина совершала прогулку на лыжах, когда на неё напал койот. Дикое животное успело укусить лыжницу за руку и голову, прежде чем к ней на помощь подоспел очевидец происшествия. Он помог пострадавшей добраться до информационного центра, где женщине оказали первую помощь, а после доставили в больницу. Информация о состоянии пострадавшей не сообщается.

Работники парка отследили и убили койота, после чего его отправили на вскрытие. Как пояснили специалисты, вирус бешенства у животного найден не был. Скорее всего, койот напал на женщину из-за голода.

Представители Йеллоунстоуна напомнили, что на территории заповедника можно встретить множество диких животных. Посетителям не рекомендуется приближаться к ним и подкармливать, чтобы не спровоцировать нападения и других непредвиденных ситуаций.

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