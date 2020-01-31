Москва, , 17:22 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) призывает существенно ограничить участие граждан в массовых мероприятиях, чтобы снизить риск заболевать гриппом, а также из-за нового китайского коронавируса. Об этом сегодня, 31 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Напомним, что в России появились первые заболевшие от нового китайского коронавируса — два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая.