Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM По факту обрушения крыши СКК «Петербургский» прокуратура Московского района Санкт-Петербурга организовала проверку соблюдения законодательства при проведении строительно-ремонтных работ, а также законодательства об охране труда. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Для координации действий правоохранительных и контролирующих органов на место происшествия выехали сотрудники прокуратуры. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говор так в сообщении ведомства.

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Напомним, в пятницу, 31 января около 15:02 мск поступило сообщение о том, что во время проведения работ по демонтажу крыши в Спортивно-концертном комплексе «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина, 8, произошло обрушение конструкций стен и кровли. Обрушилось 80% конструкции, под завалами по предварительным данным, находится один человек. Доследственную проверку ЧП также начал СК.

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