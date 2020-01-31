Москва, , 16:49 — REGNUM Коронавирус, вспышка которого наблюдается в Китае, наиболее опасен для пожилых людей, заявила 31 января на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом она подчеркнула, что при первых же симптомах заболевания надо немедленно обращаться к врачу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала гражданам РФ уменьшить своё участие в массовых мероприятиях, так как кроме ситуации с коронавирусом на Россию надвигается сезонная волна гриппа, очень схожего по симптоматике.

Напомним, с декабря 2019 года в Китае отмечена вспышка нового коронавируса пневмонии. На сегодняшний день число заболевших приближается к 10 тыс. Уже известно о 213 летальных исходах заболевания.

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