Ла-Пас, , 18:09 — REGNUM Как минимум 15 человек погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом, ехавшим по шоссе Корипата — Ла-Пас. Об этом 31 января сообщает издание Pagina siete.

Авария произошла рано утром на горной дороге на территории Юнгас, автобус с пассажирами упал с высоты нескольких десятков метров.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. В результате аварии на месте погибли 14 человек, ещё один человек скончался по прибытии в больницу. 19 человек были госпитализированы в состоянии различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей, один из пострадавших мужчин находится в критическом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Уточняется, что часть пострадавших пассажиров пришлось деблокировать из салона автобуса, а тело одного из погибших упало в ущелье глубиной 150 метров. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших в результате столкновения автобуса с грузовиком в Боливии.

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