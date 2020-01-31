Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM Администрация Московского района Петербурга, на территории которого 31 января произошло обрушение СКК «Петербургский», распорядилось о повышенном внимании ко всем объектам, находящимся поблизости от места ЧП. Об этом ИА REGNUM сообщил источник знакомый с ситуацией.

«Во все здания вблизи СКК пришло сообщение от администрации района о «повышенном внимании», попросили закрыть все окна в помещениях и не допускать посторонних лиц», — пояснил собеседник агентства.

Напомним, как рассказали очевидцы, после обрушения над СКК поднялось облако пыли, которое ветром снесло в сторону Парка Победы.

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Напомним, ЧП произошло около 15:00 мск. В момент работ по демонтажу крыши вся конструкция начала рушиться. В результате один из рабочих не успел добежать до висящей на кране люльки и вместе с крышей упал вниз.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, обрушилось 80% здания, примерная площадь обрушения — 25−28 тысяч кв. метров. Под завалами может находиться человек, сейчас кинологи Невского спасательного центра МЧС России вместе с собаками его ищут. Также на месте происшествия работают 80 человек личного состава и 30 единиц техники, помимо этого на место работают добровольцы поисково-спасательных отрядов «Отклик» и «Экстремум».